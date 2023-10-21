الأردن يحصد ميداليتين في بطولة العالم للمصارعة

الوكيل الإخباري - يشارك يحيى أبو طبيخ وصالح الزريقات في منافسات المصارعة الرومانية في نفس البطولة العالمية حيث يسعى أبو طبيخ وزريقات إلى الاحتفاظ بمكانتهما كبطلين حصد المنتخب الوطني ميداليتين في ببطولة العالم لأساتذة المصارعة التي أُقيمت في اليونان.



وشارك في هذه المنافسات مدرب منتخب الأردن، يحيى أبو طبيخ، وأحد أعضاء الهيئة العامة لاتحاد المصارعة الأردني، صالح الزريقات.



وتألق صالح الزريقات في فئة وزن 130 كيلوغرام وحقق الميدالية الفضية، بينما نجح يحيى أبو طبيخ في الحصول على الميدالية البرونزية.



ومن المقرر أن يشارك يحيى أبو طبيخ وصالح الزريقات في منافسات المصارعة الرومانية في نفس البطولة العالمية حيث يسعى أبو طبيخ وزريقات إلى الاحتفاظ بمكانتهما كبطلين عالميين، بعد فوزهما بالميداليتين الذهبيتين في النسخة السابقة من البطولة التي أُقيمت في بلغاريا.



الجدير بالذكر أن يحيى أبو طبيخ له دور بارز كمدرب ولاعب سابق، حيث ساهم بشكل كبير في تطوير أداء المنتخبات الأردنية في البطولات العربية والعالمية، وقد حقق إنجازات تاريخية عديدة خلال مسيرته الرياضية.

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