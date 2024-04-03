الأهلي يعزي ديانج في وفاة والده

الوكيل الإخباري - قدم الأهلي التعازي للاعبه المالي أليو ديانج، في وفاة والده، الذي وافته المنية اليوم.



وقال الأهلي عبر حسابه الرسمي إن إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس إدارته يتقدمون بخالص التعازي إلى لاعب الفريق أليو ديانج في وفاة والده.



ويغيب ديانج عن المباريات بعد جراحة خضع لها لإزالة جزء من غضروف الركبة، وبدأ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال ‏الفترة المقبلة.‏



وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ديانج يسير بشكل منتظم في تنفيذ فقرات برنامج التأهيل، ويخضع لفحوصات طبية مستمرة لتجهيزه بالشكل ‏المناسب.‏

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