الاتحاد السعودي يجهز عرضا ضخما لحسم تجديد عقد عبدالرزاق حمدالله

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "هسبريس" المغربية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تعمل على حسم تجديد عقد المغربي عبد الرزاق حمدالله، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.



وقالت الصحيفة المغربية إن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تعمل على تجهيز عرض ضخم لتجديد عقد حمدالله لمدة موسمين مقبلين، والتمسك باللاعب حتى صيف عام 2025.



وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد ستقدم للاعب المغربي راتبا بقيمة 7 ملايين ريال سعودي في الموسم الأول، و7 ملايين و300 ألف ريال في الموسم الثاني، بالإضافة لحوافز مالية يحصل عليها اللاعب وفقا لمستواه وأدائه الهجومي والتهديفي في الدوري السعودي.



وانتقل حمدالله، (31 عاما)، لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف، بعد فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر.



ونجح حمدالله في قيادة الاتحاد للتأهل إلى دور الربع لكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تسجيله هدفا في شباك الشباب ثم الفوز بركلات الترجيح.



ونجح حمدالله في تحقيق العديد من الأرقام القياسية أبرزها الوصول إلى 24 هدفًا في بطولة كأس الملك، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 5 أخرى.









وبات حمدالله اللاعب الأجنبي الوحيد الذي نجح في التسجيل بجميع نسخ كأس الملك، منذ زيادة عدد الأجانب إلى 8 لاعبين في موسم 2018/ 2019، وذلك من خلال تسجيل 20 هدفا مع فريقه السابق النصر وهدفين بقميص الاتحاد فريقه الحالي.



ووصل النجم المغربي إلى 18 هدفًا مع الفريق الأول بنادي الاتحاد خلال 22 مباراة، من بينها 16 هدفا في الدوري وهدفان في كأس الملك بواقع هدف في مرمى الفتح في الموسم الماضي وآخر في شباك الشباب في الموسم الحالي.



ومُنع نادي الاتحاد سابقا من التسجيل خلال الانتقالات الشتوية المقبلة بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية النصر ضد النادي، واتهامه بالتفاوض مع اللاعب المغربي خلال سريان عقده معه.



وكانت تقارير ذكرت أن الاتحاد يحتاج لتسديد مستحقات تصل قيمتها إلى نحو 100 مليون ريال، لكل من الرأس أخضري غاري رودريغيز، والصربي ألكسندر بريوفيتش، والفرنسي يوسف نياكاتي، لاعبي الاتحاد السابقين، الذين كسبوا قضاياهم ضد النادي أمام الـ"فيفا".



ويحتل الاتحاد المركز الخامس (مؤقتا)، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 18 نقطة.

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