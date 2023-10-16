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الإثنين، 16-10-2023 04:24 م

البرتغال في مواجهة سهلة أمام البوسنة بتصفيات يورو 2024

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الوكيل الإخباري - يحل منتخب البرتغال ضيفا ثقيلا على البوسنة والهرسك مساء اليوم، الاثنين، في التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ومن المقرر أن تقام مباراة البوسنة ضد البرتغال، في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، بتوقيت مكة، على ملعب "بيلينو بولي".

ويخوض "برازيل أوروبا" مواجهة الليلة بعدما حسم تأهله مؤخرا الى يورو 2024 عقب فوزه على نظيره سلوفاكيا بنتيجة 3-2، ضمن مواجهات الجولة السابعة للمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة من مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 المقبلة برصيد 21 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد فوزه في مبارياته السبع الماضية.

وتنص اللوائح عن تأهل بطل ووصيف كل من المجموعات العشر إلى نهائيات النسخة المقبلة من يورو 2024، بالإضافة الى ألمانيا البلد المضيف، و3 منتخبات عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية.

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