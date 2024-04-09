البليهي يتسبب في طرد رونالدو -فيديو

الوكيل الإخباري - تعرض قائد النصر كريستيانو رونالدو، للطرد المباشر في مباراة فريقه التي جرت مساء الاثنين أمام الهلال في كأس السوبر السعودي.



وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 86، بعد اشتباكه مع مدافع الهلال علي البليهي.



وتعد البطاقة الحمراء المباشرة التي تحصل عليها رونالدو في الديربي اليوم هي الأولى له مع النصر في 56 مباراة.



كما أنها البطاقة الحمراء المباشرة رقم 8 للأسطورة البرتغالي في مسيرته، علما بأنه حصل على 4 بطاقات حمراء غير مباشرة.



يذكر ان اللقاء انتهى بفوز الهلال 2/1 ، ليتأهل لمواجهة الاتحاد يوم الخميس.

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