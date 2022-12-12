التاريخ يعاند الأرجنتين قبل نصف نهائي كأس العالم أمام كرواتيا

الوكيل الإخباري - تتجه الأنظار إلى استاد "لوسيل " غدا الثلاثاء، عندما يلتقي منتخب الأرجنتين، بقيادة نجمه ليونيل ميسي، مع نظيره كرواتيا، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم المقامة في قطر.



وسبق لمنتخبي الأرجنتين وكرواتيا، أن تقابلا في عدة مناسبات، قبل مباراتهما المرتقبة بالمربع الذهبي للنسخة الثانية والعشرين وذلك على النحو التالي:



لعب الأرجنتين وكرواتيا: 5 مرات.

فازت الأرجنتين: مرتين.

فازت كرواتيا: مرتين.

وتعادلا مرة واحدة.

سجلت الأرجنتين: 5 أهداف.

سجلت كرواتيا: 7 أهداف.

وكانت آخر مواجهة بين الأرجنتين وكرواتيا وصيف بطل العالم 2018، ضمن دور المجموعات من مونديال روسيا والتي انتهت 3-0 لمصلحة كرواتيا.



ولم يكن لقائهما في روسيا الأول ضمن منافسات كأس العالم إذ سبق والتقيا عام 1998 وانتهت المواجهة وقتها لمصلحة "راقصي التانغو" بهدف نظيف.

اضافة اعلان

والجدير ذكره أن المستوى الذي يقدمه منتخب كرواتيا منذ بداية الأدوار الإقصائية، مشابه تماما لما قدمه بالنسخة الماضية في مونديال روسيا، حيث إنه يستدرج المنافسين إلى ركلات الجزاء أو الأوقات الإضافية ويخطف الفوز.



إذ فاز في دور الـ16 في مونديال روسيا 2018 على الدنمارك بركلات الجزاء

وفي دور الـ8 فاز على روسيا بركلات الجزاء، وفي دور ربع النهائي تفوق على إنجلترا في الوقت الإضافي، قبل أن يخسر النهائي أمام فرنسا خلال الوقت الأصلي.



وفي كأس العالم 2022، فاز المنتخب الكرواتي في دور الـ16على اليابان بركلات الجزاء، وفي دور الـ8 فاز على البرازيل بركلات الجزاء.



وستنطلق مباراة الأرجنتين وكرواتيا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة\ موسكو.



وسيتم نقل مباراتي الدور قبل النهائي لمونديال قطر عبر قناتي "بي إن سبورتس": "beIN Sports HD 3 Max" و"beIN Sports HD 1 Max"، وقناتي الكاس "Alkass EXTRA One HD"، "Alkass EXTRA TWO HD".

ملاعب