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الأحد، 24-09-2023 01:35 م

الجزيرة ينهي قضية الحجز على أمواله

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي الجزيرة، السبت، إنهاء قضية الحجز على أموال النادي؛ بسبب قرار قضائي على خلفية شكوى سابقة لرئيس النادي الأسبق سمير منصور.

وسبق للمحكمة وأن أصدرت قرارا يقضي بالحجز على أموال النادي؛ بسبب مطالبة منصور بمستحقات مالية متأخرة، الأمر الذي أربك العمل في نادي الجزيرة.

وأكد أمين سر النادي، منعم فاخوري، انتهاء القضية قائلا: “أنهينا اليوم قضية الحجز على نادي الجزيرة المفروض من قبل الرئيس السابق سمير منصور حيث جرى التوصل لاتفاق بهذا الشأن”.

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