الجماهير الأردنية تطالب بإقالة فيتال

الوكيل الاخباري - نادر ابوحية - ينتظر الشارع الاردني المتابع لمنتخبنا الوطني لكرة القدم قرار إقالة المدير الفني للنشامى فيتال بعد الخروج من التصفيات المؤهلة لنهائيات كـأس العالم قطر 2022.

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حيث تعرض منتخبنا الوطني للخسارة أمام المنتخب الاسترالي ليفقد فرصة المنافسة على أفضل مركز ثان .



وكانت الجماهير الاردنية قد طالبت بإقالة فيتال بعد التعادل مع منتخب الكويت والايتعانة بمدرب وطني قادر على قيادة وتوظيف نجوم المنتخب بشكل صحيح .



المهمة السهلة التي صعبها علينا المدرب فيتال بدأت من التعادل المخيب للامال أمام المنتخب الكويتي ورافق الاخفاق عدة أسباب أهمها عدم درايته بأساسيات الادارة الفنية .



ومن بين الاسباب التي أدت الى تراجع مستوى منتخبنا الاختيار الخاطئ لعناصر المنتخب والاعتماد على لاعبين أصبحوا على أعتاب الاعتزال .



ولعل الثقة المطلقة التي حظي بها فيتال من الهيئة التنفيذية للاتحاد الاردني لكرة القدم انسته الهدف الرئيسي الذي عين من أجله وهو التأهل للدور الثاني من التصفيات على أقل تقدير .



وبالعودة الى لقاء الكويت واستراليا شاهدنا جميعا المستوى الاقل من عادي للمنتخب وعدم انسجام واضح بين الاسماء التي اختارها فيتال.



فيتال كان قد انتقد المدير الفني الوطني جمال ابوعابد بأنه يستخدم اسلوب قديم ، لكن من تابع لقاء النشامى أمام منتخب الكويت تأكد أن المنتخب ظهر بدون اسلوب ولا خطة ولا هدف ، فالكل كان يغني على ليلاه ، غابت الروح الجماعية وغابت الخطورة التي كنا ننتظرها من نجوم منتخبنا والسبب يعود الى التشكيلة الخاطئة التي بدأ بها فيتال والاعتماد على لاعبين مثلوا منتخبنا قبل أكثر من 15 سنة .

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