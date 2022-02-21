الحديد يجتمع بفريق الفيصلي ويحفزه قبل درع الاتحاد

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاعقد رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي، معالي المهندس نضال الحديد اجتماعا بمنظومة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من اللاعبين والجهازين الإداري والفني .وأكد الحديد في الاجتماع الذي عقد بمقر النادي الفيصلي بمنطقة غمدان، أن الجماهير تنتظر من الفريق التألق ببطولات الموسم الكروي الجديد، والذي سينطلق بعد أيام.ووعد النائب السابق لسمو رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، بتسخير كافة إمكانيات النادي لدعم الفريق وصولا لمنصات التتويج بنهاية الموسم، مؤكداً ثقة اللجنة المؤقتة بالفريق .وكان الحديد قد تسلم الهيئة الإدارية المؤقتة قبل شهور، حيث توج الفيصلي بعصره بلقب كأس الأردن بعد الفوز على الوحدات بنصف النهائي، والسلط في النهائي .