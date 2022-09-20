الحسين إربد يستعد للفيصلي والوحدات من العقبة

الوكيل الإخباري - وصل وفد فريق الحسين اربد لكرة القدم، مساء يوم الإثنين، إلى مدينة العقبة، لإقامة معسكر تدريبي بقيادة المدير الفني السوري أيمن الحكيم.

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ويأتي المعسكر في ظل سعي الجهاز الفني للمحافظة على جاهزية الفريق وتجنب التأثر بفترة توقف المسابقات المحلية.



ويشتمل معسكر العقبة على خوض تدريبات صباحية ومسائية، للمحافظة على الجاهزية الفنية والبدنية للفريق الطامح في صعود منصات التتويج.



ويشكل المعسكر كذلك فرصة للجهاز الفني لمعالجة بعض الأخطاء، خاصة أنه سيقابل في المرحلة المقبلة فرقا تنافسه على حصد الألقاب، مثل الفيصلي والوحدات على وجه التحديد.



ويقدم الحسين إربد أفضل عروضه في المسابقات المحلية، حيث يتطلع للظفر بلقب دوري المحترفين لأول مرة بتاريخه.



ويتصدر الفيصلي والوحدات قائمة ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة لكل منهما، يليهما الحسين إربد ب38 نقطة.



وتبدو كذلك فرصة الحسين إربد قوية في المنافسة على لقب كأس الأردن، حيث سيواجه في دور الثمانية فريق شباب العقبة.

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