الأربعاء 21-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي رؤساء الصومال وكازاخستان وغينيا بيساو في نيويورك

وفاة مواطن سقط عن جسر مشاة في عمان

الملك يلتقي لابيد في نيويورك

الصحة: عودة العمل تدريجياً بمستشفى الملكة رانيا بعد حريق محدود

الملك يلتقي الرئيس التركي ويؤكد أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري

الملك يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تحريك عملية السلام

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمستشفى الملكة رانيا في البتراء

2500 طبيب متعطلون عن العمل من الأطباء الجدد

الملكة رانيا: سعيدة بالعودة لمبادرة كلينتون العالمية

الملك يلتقي الكاظمي ويجدد التأكيد على دعم الأردن للعراق

الثلاثاء، 20-09-2022 12:13 م

الحسين إربد يستعد للفيصلي والوحدات من العقبة

9202219212835953296142


الوكيل الإخباري - وصل وفد فريق الحسين اربد لكرة القدم، مساء يوم الإثنين، إلى مدينة العقبة، لإقامة معسكر تدريبي بقيادة المدير الفني السوري أيمن الحكيم.

اضافة اعلان

 

ويأتي المعسكر في ظل سعي الجهاز الفني للمحافظة على جاهزية الفريق وتجنب التأثر بفترة توقف المسابقات المحلية.

ويشتمل معسكر العقبة على خوض تدريبات صباحية ومسائية، للمحافظة على الجاهزية الفنية والبدنية للفريق الطامح في صعود منصات التتويج.

ويشكل المعسكر كذلك فرصة للجهاز الفني لمعالجة بعض الأخطاء، خاصة أنه سيقابل في المرحلة المقبلة فرقا تنافسه على حصد الألقاب، مثل الفيصلي والوحدات على وجه التحديد.

ويقدم الحسين إربد أفضل عروضه في المسابقات المحلية، حيث يتطلع للظفر بلقب دوري المحترفين لأول مرة بتاريخه.

ويتصدر الفيصلي والوحدات قائمة ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة لكل منهما، يليهما الحسين إربد ب38 نقطة.

وتبدو كذلك فرصة الحسين إربد قوية في المنافسة على لقب كأس الأردن، حيث سيواجه في دور الثمانية فريق شباب العقبة.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202220105339840106397

تحديد أسعار تذاكر بطولة الأردن الرباعية

World_Cup_2022_trophy

تعرف على المنتخب المرشح للتويج بلقب كأس العالم في قطر بحسب المختصين

9202220104747871186256

الاتحاد: تذاكر مباراة الأردن وإسبانيا ستطرح إلكترونياً

920221920139322636020

إلى الهلال أم النصر.. رونالدو يوافق على العرض السعودي

9202219205323710612951

محمد صلاح يودع الملكة إليزابيث

92022201127356135883

بيان من الرمثا بشأن قضية شرارة

أخبار متعلقة
9202219124351538928834

ترتيب الدوري الاسباني بعد نهاية الجولة السادسة

9202219132213247248845

ترتيب الدوري الايطالي مع نهاية الجولة السابعة

9202219103821418931532

منتظرا تحقيق وعده.. برشلونة يحلم باعتزال بيكيه

920221810462502972217

منتخب سن 17 يتعادل مع قطر ويلتقي الإمارات

92022189192836078812

الدوري السعودي.. تصريح جديد بشأن حقيقة مفاوضات رونالدو

920221714314982658792

قائمة منتخب الجزائر لمواجهة غينيا ونيجيريا