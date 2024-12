توضيح هام من ميتا حول العطل الذي ضرب منصاتها

الوكيل الإخباري- أكدت ميتا أنها قد أنهت 99% من معالجة الخطأ وتقوم فقط ببعض الفحوصات الأخيرة.

وكتبت ميتا عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" في ساعات متأخرة من الليلة الماضية وبأحدث تغريداتها : "شكرًا لتحملكم معنا! لقد قطعنا 99% من الطريق - نقوم فقط ببعض الفحوصات الأخيرة. نعتذر لأولئك الذين تأثروا بانقطاع الخدمة."

وبتغريدة سابقة مساء الأربعاء، قالت ميتا: "نحن ندرك أن هناك مشكلة فنية تؤثر على قدرة بعض المستخدمين على الوصول إلى تطبيقاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج."

وكان قد ابلغ مستخدمون حول العالم بعطل فني ضرب خدمات منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"واتساب" التابعة لشركة "ميتا"، إذ سجل انقطاع في مناطق متفرقة حول العالم.



ووفق متابعين ان العطل أصاب التطبيقات في مختلف الدول العربية والعالمية.



ولاحظ المستخدمين عدم قدرتهم على الدخول لحساباتهم و عدم قدرتهم على النشر.