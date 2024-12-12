توضيح هام من ميتا حول العطل الذي ضرب منصاتها

وكتبت ميتا عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" في ساعات متأخرة من الليلة الماضية وبأحدث تغريداتها : "شكرًا لتحملكم معنا! لقد قطعنا 99% من الطريق - نقوم فقط ببعض الفحوصات الأخيرة. نعتذر لأولئك الذين تأثروا بانقطاع الخدمة."
ووفق متابعين ان العطل أصاب التطبيقات في مختلف الدول العربية والعالمية.
ولاحظ المستخدمين عدم قدرتهم على الدخول لحساباتهم و عدم قدرتهم على النشر.
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