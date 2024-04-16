الدوسري على رأس التشكيل المتوقع للهلال أمام العين

الوكيل الإخباري - يواصل الهلال مسيرته الناجحة محليا وقاريا مع دخوله الأمتار الأخيرة من الموسم، ويستكمل الأزرق مشواره بلقاء من العيار الثقيل، مساء الثلاثاء، ضد العين الإماراتي.



وسيلتقي الفريقان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب)، في ستاد هزاع بن زايد.



وتأهل العين إلى نصف النهائي على حساب النصر السعودي الذي هزمه ذهابا 1-0، وإيابا بركلات الترجيح 3-1 بعد خسارته في الوقتين الأصلي والإضافي 3-4.



ببنما تجاوز الهلال مواطنه الاتحاد، بالفوز عليه ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 2-0.



ومن المتوقع أن يدخل البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، المباراة بالتشكيل التالي:



حارس المرمى: محمد العويس.



الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.



الوسط: روبين نيفيز، ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم، ميشيل ديلجادو، سالم الدوسري.



الهجوم: صالح الشهري.

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