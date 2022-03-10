الرجوب يحضر الكلاسيكو ،، ووفد إعلامي فلسطيني للتغطية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاحضر اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قمة كلاسيكو الكرة الأردنية بين الفيصلي والوحدات والتي أقيمت مؤخرا على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات درع الاتحاد الأردني لكرة القدم .وتأتي زيارة الرجوب ضمن عدد من اللقاءات التنسيقية لبطولة القدس والكرامة التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري بمشاركة 6 فرق من الأردن وفلسطين .كما تواجد في المباراة وفد إعلامي فلسطيني لتجهيز تقارير خاصة بالبطولة، حيث تم إجراء العديد من المقابلات مع نجوم وأعضاء الجهازين الإداري والفني للفريقين .