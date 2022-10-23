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الأحد، 23-10-2022 03:40 م

الرمثا بصدد الاعتراض على حكم مباراته أمام الوحدات

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الوكيل الإخباري - صرح رئيس الرمثا خالد الزعبي، بأن إدارة ناديه ستعقد اجتماعا عاجلا، اليوم  الأحد، بشأن ما وصفه ب"الظلم التحكيمي"، الذي تعرض له فريق كرة القدم في المباراة التي جمعته أمس أمام الوحدات.

وخسر فريق الرمثا أمام الوحدات بهدف وحيد في الجولة 20 لبطولة دوري المحترفين.

وقال الزعبي في تصريحات للمركز الاعلامي لناديه: "باتت أخطاء الحكام متكررة، ولا تخلو من أي مباراة لنادي الرمثا، ما يؤثر دائما وبشكل أساسي على نتيجة اللقاء".

وأضاف: "الأخطاء تكاد تكون ممنهجة حيث عملنا مرارا وتكرارا على الاحتجاج على التحكيم ولكن دون جدوى".

وأوضح: "أصبح نادي الرمثا يشعر بأن دائرة التحكيم، أخذت تتأثر بصورة سلبية بالضغوطات التي تصدر عن عدد من الأندية، وهذا ما ينعكس على اختياراتها بالدفع بحكام يفتقدون الخبرات المطلوبة لإدارة لقاءات مهمة، وأن الاستعانه بحكام من الدرجة الثالثة هو الحل الأمثل، كما وأننا بصدد رفع شكوى إلى فيفا".

وسيلتقي الرمثا مع الوحدات مجددا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاردن، حيث سيحدد اتحاد اللعبة موعد المواجهة لاحقا.

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