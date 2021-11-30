السعودية تهزم منتخبنا في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

الوكيل الإخباري - أنس عشا

تعرض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة للخسارة في ثاني مبارياته بتصفيات كأس العالم وجاءت أمام المنتخب السعودي، بنتيجة 72/64، بالمواجهة التي أقيمت بمدينة جدة السعودية لحساب المجموعة الثالثة.





ولم يظهر المنتخب الوطني بالصورة المأمولة وخصوصا في الربعين الثالث والرابع، رغم ضم قائمة المدرب الوطني هشام الصوص للعديد من النجوم أمثال محمود عابدين، فريدي إبراهيم، محمود عابدين، هشام عباسـ أمين حواس، سامي بزيع والقائمة تطول.





يذكر أن منتخب الصقور قد حقق الفوز على نظيره السعودي يوم الجمعة الماضي في المباراة الأولى بنتيجة 68/61 والتي أقيمت على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.



وحملت المواجهة أهمية بالغة في مسيرة منتخبنا نحو كأس العالم، حيث لا ينبغي على الفريق إهدار أي نقاط من هذه المجموعة كون النقاط ستُرحل للدور القادم ولن يتم إلغائها، مما يعطي أفضلية للفرق التي ستتألق بهذا الدور .

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المصدر : ملاعب