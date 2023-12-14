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الخميس، 14-12-2023 04:19 م

السيتي يتابع تعرض بعض مشجعيه للاعتداءات في بلغراد

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الوكيل الإخباري -  قال مانشستر سيتي بطل إنجلترا إنه "يتعاون مع الشرطة المحلية في العاصمة الصربية من أجل تأمين سلامة مشجعي فريقه بعد تعرض بعضهم لاعتداءات قبل مباراة الليلة الماضية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ورد ستار بلغراد".

وقالت تقارير إعلامية إن "بعض المشجعين أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة تعرضهم للاعتداء وإنهم تلقوا العلاج اللازم".

ونقلت وسائل إعلام عن مانشستر سيتي قوله "يشعر نادي مانشستر سيتي بقلق نتيجة الأخبار التي تحدثت عن تعرض مشجعينا الزائرين للاعتداء في بلغراد الليلة الماضية".

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وأضاف سيتي أنه يتعاون مع الشرطة المحلية لتوفير مزيد من إرشادات السلامة والدعم لجمهوره.

وكان النادي وفر بالفعل قبل ذلك حافلات لنقل الجمهور إلى الملعب بينما قررت الشرطة الصربية تأخير مغادرتهم الاستاد بعد المباراة ضمن الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم.

 

ملاعب




 




 

 


 

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