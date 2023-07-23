الفيصلي يحتج على أداء التحكيم بمباراة كأس السوبر

الوكيل الإخباري - خاطب مجلس إدارة النادي الفيصلي السبت، اتحاد كرة القدم مبديا امتعاضه من الأداء التحكيمي لمباراة ذهاب بطولة كأس السوبر التي جرت الجمعة، وانتهت بفوز الوحدات 2-1.



وأرفق مجلس الإدارة بخطابه لاتحاد الكرة جميع الحالات التحكيمية التي حدثت خلال مجريات المباراة، والتي اعتبرها مجموعة من الأخطاء التحكيمية المتكررة والتي كان لها الأثر على عدالة المنافسة، وسلامة اللاعبين على حد وصفه.



وأكد مجلس إدارة الفيصلي في بيانه، أنه لن يتوانى للحظة للدفاع عن حقوق النادي، مؤكدا اعتزاز الفيصلي بالاتحاد الأردني لكرة القدم.

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