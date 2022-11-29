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الثلاثاء، 29-11-2022 10:38 ص

المباراة الوداعية لمنتخب قطر في كأس العالم 2022.. الموعد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  يحتضن استاد "البيت" بمدينة الخور، اليوم الثلاثاء، المباراة الختامية لمنتخب قطر في نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة على أراضيه حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأصبح المنتخب القطري أول فريق يخرج رسميا من مونديال "قطر 2022" بعد تعرضه للخسارة في مباراتين متتاليتين أمام كل من الإكوادور (0-2) والسنغال (1-3) على الترتيب.

ويتقاسم منتخبا هولندا والإكوادور قائمة المجموعة الأولى (A) برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويليهما المنتخب السنغالي برصيد ثلاث نقاط، ومن ثم العنابي بالمركز الرابع والأخير.

وستكون المباراة الأخيرة بالنسبة للمنتخب القطري ضد نظيره الهولندي غدا الثلاثاء، تحصيل حاصل. 

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الغامبي، باكاري غاساما، صافرة بداية مباراة قطر وهولندا في تمام الساعة (6:00) بتوقيت الاردن .
القنوات الناقلة لمبارة قطر وهولندا اليوم الثلاثاء في كأس العالم 2022:
ستقل هذه المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس HD 1، وقناة الكاس إكسترا 1 HD، وتطبيق "تود" المتخصص في البث المباشر، وخدمة "بي إن كونكت".

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