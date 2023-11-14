المنتخب الوطني يدخل بآخر مراحل تحضيراته لمواجهة طاجيكستان

الوكيل الإخباري - يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم اعتباراً من الثلاثاء، في آخر مراحل تحضيراته لمواجهة نظيره الطاجيكي على الملعب الجمهوري المركزي في العاصمة دوشنبه.

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ووصل وفد المنتخب إلى طاجيكستان امس الاثنين، عبر طائرة خاصة، تأهباً لمواجهة أصحاب الأرض الخميس المقبل، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



ويطمح المنتخب في بداية مشواره الطويل نحو حلم بلوغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، للعودة بنقاط المباراة، وتسجيل بداية قوية تسهل مهمته في المنافسة على صدارة المجموعة، التي تضم إلى جانبه المنتخبين السعودي والباكستاني، المقرر أن يلتقيا في السعودية.



ومن المقرر أن يرفع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الحسين عموتة، من وتيرة تحضيراته الفنية والبدنية، ومسابقة الزمن واستغلال عامل الوقت لتنفيذ البرنامج التدريبي وفق جدول زمني محدد، بهدف الوصول إلى أقصى درجات الجاهزية، ودخول اللقاء بثقة ومعنويات عالية تمكنه من فرض أسلوبه وإظهار قدراته الحقيقية، وفق نسق متزن يضمن الصلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية بذات الوقت، دون ترك فرصة للمنافس في استغلال عاملي الأرض والجمهور، حيث من المنتظر أن يحظى المنتخب الطاجيكي بمؤازرة جماهيرية كبيرة.



وسبق للمنتخبين الأردني والطاجيكستاني أن التقيا في تصفيات كأس العالم 2018 في مناسبتين ونجح "النشامى" حينها في حسم مواجهتي الذهاب والإياب لصالحه 3/1 و3/0 على التوالي، قبل أن يتبادل المنتخبان الفوز ودياً على هامش معسكر تدريبي جمعهما في الإمارات قبل عامين.



وتضم قائمة المنتخب 26 لاعباً: يزيد أبو ليلى، وعبدالله الزعبي، وأحمد الجعيدي، وبراء مرعي، وعبدالله نصيب، ويزن العرب، وسليم عبيد، وسالم العجالين، ويوسف أبو الجزر، وفراس شلباية، وإحسان حداد، ومصطفى كمال، ومحمد أبو حشيش، ومحمود شوكت، ونزار الرشدان، ورجائي عايد، ونور الروابدة، وصالح راتب، ومهند أبو طه، وأمين الشناينة، وعبيدة السمارنة، ومحمود مرضي، وأنس العوضات، وعلي علوان، وموسى التعمري، ويزن نعيمات.



ومقابل ذلك، شرع المنتخب الطاجيكي هو الآخر برحلة تحضيراته لمواجهة "النشامى" من خلال التدريبات التي بدأت هنا في دوشنبه منذ أيام.



ويشارك في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة 36 منتخباً وزعوا على 9 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.



ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الثالث والحاسم من التصفيات، المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس أمم آسيا 2027.

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