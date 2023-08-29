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الثلاثاء، 29-08-2023 03:54 م

النصر يطمح لإنهاء تفوق الشباب في الديربي

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الوكيل الإخباري - يسعى النصر لمعادلة عدد انتصارات الشباب، حين يستضيفه مساء اليوم على ملعب أول بارك في ديربي العاصمة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.

ويتفوق الشباب بفارق انتصار وحيد في عهد دروي المحترفين، حيث حقق 11 فوزا في الديربي، فيما 10 للعالمي، بينما حضر التعادل 9 مرات.

ويتسلح النصر بالمواجهات التي يلعبها على أرضه وبين جمهوره، حيث تفوق في 6 منها، مقابل 4 للشباب، وانتهت 5 بالتعادل.

ويرغب العالمي في تعزيز عدد انتصاراته على ملعب أول بارك، إذ كسب آخر مواجهتين، بينما كسب الشباب لقاء وحيدا.

ويحتل النصر المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتين، فيما يأتي الشباب بالمركز الـ15 برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة.

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