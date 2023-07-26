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الأربعاء، 26-07-2023 03:16 م

الهلال يغري مبابي ب 900 مليون يورو

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الوكيل الإخباري -  يستعد نادي الهلال السعودي لاتخاذ خطوة حاسمة، لضم النجم الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

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وأشار فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات إلى أن وفدا من نادي الهلال سيتوجه إلى العاصمة الفرنسية هذا الأسبوع، لمحاولة إتمام الصفقة.

وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن النادي السعودي يريد ضم مبابي بعرض مالي كبير للغاية قيمته 900 مليون يورو.

وأوضح أن نادي الهلال يجهز عقدا لمدة موسم واحد فقط براتب سنوي قيمته 200 مليون يورو.

كما يشمل العرض السعودي إغراء النجم الفرنسي بعقود إعلانية وتجارية، واستغلال حقوق الصورة بقيمة تصل إلى 700 مليون يورو.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي (24 عاما) مع النادي الباريسي في صيف 2024، ورفض تجديد تعاقده لبعد هذا الموعد.

ونتيجة لذلك، قرر ناصر الخليفي رئيس بي إس جي استبعاد اللاعب من جولة الفريق الآسيوية، وعرضه للبيع هذا الصيف.

 

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