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الهلال يكتفي بما حققه في الميركاتو الشتوي

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الوكيل الإخباري - قررت إدارة نادي الهلال السعودي، يوم الأربعاء، التراجع عن إجراء صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان "الزعيم" قد حسم التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي من مارسيليا الفرنسي، إلى جانب تمديد التعاقد مع مصعب الجوير، وإعارته إلى صفوف الشباب.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الهلال اتفق مع المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، على عدم ضم صفقات جديدة في الشتاء، وكذلك عدم الاستغناء عن أحد عناصر القائمة الحالية.

ويعيش فريق الهلال حالة من الاستقرار الفني، بفضل العروض المميزة في النصف الأول من الموسم، والتي منحته صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، جمعها من 19 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب الوصافة.

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