الوحدات بطلاً لمرحلة الذهاب

الوكيل الإخباري _ ضمن نادي الوحدات إنهاء مرحلة الذهاب من دوري المحترفين بالصدارة، وذلك بعد فوزه على الصريح في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، والتي أقيمت يوم أمس الأربعاء على ستاد الحسن بإربد.



واستفاد الأخضر من تعادل الفيصلي والجزيرة بالمبارة المؤجلة من الجولة الخامسة، والتي أقيمت يوم أمس أيضاً، حيث توسع الفارق بين الوحدات و الجزيرةأقرب ملاحقيه لـ "6" نقاط.



ويمتلك فريقا الوحدات والجزيرة مباراة مؤجلة واحدة فقط لكل منهما، وهو ما يعني عدم إمكانية اللحاق بالأخضر في صدارة الترتيب.



ولعب الوحدات "10" مباريات بدوري المحترفين، فاز بـ "8" وخسر اثنتين أمام الجزيرة والرمثا .

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المصدر : ملاعب

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