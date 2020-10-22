الخميس 22-10-2020
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الخميس، 22-10-2020 03:35 م

سحاب يواجه شباب الأردن في دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري _ يلتقي شباب الأردن وسحاب في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من دوري المحترفين، وستقام عند الساعة السادسة على ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز، نظراً لوضعهما الصعب على سلم الترتيب؛ فكلاهما مهدد بالهبوط إن لم ينتفض ويحقق نتائج إيجابية في المباريات المؤجلة وبمرحلة الإياب بدوري المحترفين.

ويحل سحاب عاشراً على سلم الترتيب بـ "10" نقاط، وبفارق الأهداف عن شباب العقبة التاسع، فيما يقع شباب الأردن بالمركز "11" بـ "9" نقاط، علماً أنهما يمتلكان مباراة مؤجلة إضافية في رصيدهما.

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المصدر : ملاعب 

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