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السبت، 16-12-2023 12:26 م

الوحدات يتوج بطلا لدوري سن 17

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الوكيل الإخباري - توج فريق الوحدات بلقب بطولة دوري النخبة لفئة 17 عامًا، بعد الفوز على الحسين اربد بخماسية.

وجاءت أهداف الوحدات من توقيع أدم بلال ومحمد هندومة بتسجيل هدفين، وابراهيم صبرة، إلى جانب هدف من نيران صديقة.

وجرت المواجهة عصر الجمعة على ملعب النادي في المجمع الرياضي بمنطقة غمدان، ضمن الجولة السابعة من إياب مباريات الدوري.

بفضل هذا الانتصار، رفع الوحدات رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب العام، وأقترب من التتويج بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي، وذلك رغم بقاء ثلاث جولات فقط لنهاية الموسم.

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