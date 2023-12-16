الوحدات يسقط سحاب بفوز عريض

الوكيل الإخباري - حقق الوحدات، فوزا عريضا على سحاب (4-0) الجمعة على إستاد عمان الدولي، في الجولة العاشرة من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.



وحافظ الوحدات على المركز الثاني ب22 نقطة، خلف الحسين إربد (25 نقطة)، فيما بقي سحاب في المركز قبل الأخير ب8 نقاط.



وأنهى الوحدات، الشوط الأول متقدما بهدف وحيد سجله رواد أبو خيزران بالخطأ بمرمى فريقه بالدقيقة (29).



وفي الشوط الثاني، أحرز البديل بهاء فيصل الهدف الثاني للوحدات بعدما استثمر كرة مرتدة من الدفاع فسددها أرضية قوية استقرت على يسار وليد عصام حارس سحاب.





وأحرز البديل مهند أبو طه، الهدف الثالث للوحدات في الدقيقة (70)؛ حيث تسلم كرة على مشارف منطقة الجزاء وأطلق كرة قوية استقرت على يمين حارس مرمى سحاب.



وجاء الهدف الرابع للوحدات عن طريق البديل محمود زعترة الذي قدم له بهاء فيصل كرة على طبق من ذهب ليودعها بثقة داخل المرمى بالدقيقة (82).



وتختتم لقاءات الجولة العاشرة السبت بلقاء يجمع الأهلي مع ضيفه الرمثا على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.

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