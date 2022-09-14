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الأربعاء، 14-09-2022 11:32 ص

انطلاق منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأردن 2022 اليوم

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الوكيل الإخباري - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأردن 2022.

ويلتقي السلط مع الرمثا عند السابعة مساء الأربعاء على ستاد عمان الدولي، قبل أن يواجه سحاب نظيره الفيصلي عند التاسعة والنصف على ستاد الملك عبدالله الثاني.

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ويستقبل الصريح فريق مغير السرحان عند الخامسة عصر الخميس على ملعب الأمير هاشم، فيما يواجه البقعة نظيره عمان FC عند السابعة مساء على ستاد الأمير محمد، وبالتوقيت ذاته، يلتقي الحسين مع العربي على ستاد عمان، فيما يواجه الوحدات نظيره السرحان عند التاسعة والنصف على ستاد الملك عبدالله الثاني.

ويحل شباب الأردن ضيفا على الجزيرة عند السابعة مساء الجمعة على ستاد عمان، قبل أن يواجه شباب العقبة نظيره اتحاد الرمثا عند التاسعة والنصف على ستاد الأمير محمد.

وحسب تعليمات البطولة، تُقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.

وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين أيضاً.

 

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