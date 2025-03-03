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مجمع الملك الحسين للأعمال يطلق أعمال تنفيذ البنية التحتية للمرحلتين الثانية والثالثة من توسعة المجمع

مجمع الملك الحسين للأعمال يطلق أعمال تنفيذ البنية التحتية للمرحلتين الثانية والثالثة من توسعة المجمع
مجمع الملك الحسين للأعمال يطلق أعمال تنفيذ البنية التحتية للمرحلتين الثانية والثالثة من توسعة المجمع
الإثنين، 03-03-2025 04:15 م

الوكيل الإخباري-    أعلن مجمع الملك الحسين للأعمال عن بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع التوسعة، في خطوة تعزز مكانته كوجهة رئيسية للأعمال والاستثمار في الأردن والمنطقة.

وشهد حفل الإطلاق حضور رئيس مجلس الإدارة السيد سامر خبيص، والرئيس التنفيذي المهندس عمار عز الدين، والمهندس أيمن معايعة، إلى جانب ممثلي الشركة العربية وشركة أرابتك جردانه او هي الشركات لمنفذة والمشرفة على المشروع,

وأكد الحضور على أهمية هذه التوسعة في دعم بيئة الأعمال من خلال توفير بنية تحتية متطورة تلبي متطلبات المستثمرين والشركات ، بما ينسجم مع رؤية المجمع في تعزيز بيئة أعمال مستدامة .

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