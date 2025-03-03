مجمع الملك الحسين للأعمال يطلق أعمال تنفيذ البنية التحتية للمرحلتين الثانية والثالثة من توسعة المجمع

وشهد حفل الإطلاق حضور رئيس مجلس الإدارة السيد سامر خبيص، والرئيس التنفيذي المهندس عمار عز الدين، والمهندس أيمن معايعة، إلى جانب ممثلي الشركة العربية وشركة أرابتك جردانه او هي الشركات لمنفذة والمشرفة على المشروع,
وأكد الحضور على أهمية هذه التوسعة في دعم بيئة الأعمال من خلال توفير بنية تحتية متطورة تلبي متطلبات المستثمرين والشركات ، بما ينسجم مع رؤية المجمع في تعزيز بيئة أعمال مستدامة .
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