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الأحد، 10-01-2021 01:18 م

باريس سان جيرمان يرد على التعاقد مع راموس

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الوكيل الإخباري _ أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاصيل عرض باريس سان جيرمان لقائد ريال مدريد سيرجيو راموس، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الأسبانية أن راموس أبلغ رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، بأن فريق العاصمة الفرنسية سيشكل فريق معه ومع نجم فريق برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.


وبحسب ما ذكر برنامج “El Chiringuito” الإسباني، فإن باريس عقد اتصالات مع الفريق الملكي، وتم اخبار بيريز رئيس الريال بأنه ما ورد في الصحف ليس له أساس من الصحة، وأنه لم يتم تقديم أي عرض لراموس حتي الآن”.

والجدير بالذكر أنه لم يتم التوصل إلى إتفاق بين ريال مدريد وراموس لتجديد العقد حتي الآن، وقدم الفريق الملكي عرضين للاعب، الأول عقد لمدة عام وبنفس الراتب، والثاني عقداً لمدة عامين مع خفض راتبه بنسبة 10%.


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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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