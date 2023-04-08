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السبت، 08-04-2023 03:15 م

باريس سان جيرمان يواجه نيس لإستعادة الكبرياء

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الوكيل الإخباري - يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً على نيس في العاشرة مساءً على ملعب "أليانز ريفييرا"، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

ويتصدر نادي باريس سان جيرمان، بقيادة المدير الفني كريستوفر جالتييه، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، ويتواجد فريق نيس في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة.

كان باريس سان جيرمان قد سقط في خسارة جديدة أمام منافسه أولمبيك ليون 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن وجود أزمة بين النجم الفرنسي كيليان مبابي وفريقه باريس سان جيرمان وسط تكهن وسائل الإعلام بمصير نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب نهاية الموسم الجاري.

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