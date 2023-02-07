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الثلاثاء، 07-02-2023 03:15 م

باريس يزاحم برشلونة على نجم مانشستر سيتي

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الوكيل الإخباري - يدرس باريس سان جيرمان، التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر البرتغالي برناردو سيلفا من العناصر الأساسية في كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لكن اسمه ارتبط بالرحيل إلى برشلونة على مدار الفترات السابقة.

وبحسب موقع "le10sport"، فإن سان جيرمان يفكر جديًا في تقديم عرض لمانشستر سيتي، من أجل ضم سيلفا، الصيف المقبل، مقابل 70 مليون يورو.

ولعب برناردو سيلفا في صفوف موناكو، قبل رحيله إلى السيتي، في نفس توقيت رحيل كيليان مبابي إلى سان جيرمان.

ويعتبر برشلونة من الفرق التي تخطط أيضًا للانقضاض على برناردو في الموسم المقبل، حيث يحظى بإعجاب كبير من جانب المدرب تشافي.

وخاض برناردو سيلفا 282 مباراة بقميص مانشستر سيتي في جميع المسابقات، منذ عام 2017، وسجل 50 هدفا وصنع 56 آخرين.

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