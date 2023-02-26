برشلونة يحدد موعد الرد على اتهامات الرشوة

الوكيل الإخباري - حدد مسؤولو برشلونة موعد الرد على التسريبات التي تظهر في الصحافة الإسبانية بشأن تورط النادي الكتالوني في علاقات سرية مع الحكام.





ويواجه برشلونة اتهامات بدفع أموال إلى شركة مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام، لسنوات عديدة.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم 7 مارس/آذار، من أجل الرد على الاتهامات الخاصة برشوة الحكام.



وأشارت إلى أن إدارة برشلونة ترفض الرد على الاتهامات قبل خوض الكلاسيكو ضد ريال مدريد، الخميس المقبل، حتى لا يؤثر هذا الأمر على اللاعبين.





وأوضحت أن برشلونة يواصل التحقيق الداخلي للوصول إلى جوهر الأمر ومعرفة طبيعة العلاقة التي ربطت النادي بنيجريرا، وإذا كانت المدفوعات قد تم الكشف عنها تعتبر فسادا رياضيًا.

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