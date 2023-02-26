الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يقدم قافلة مساعدات برية جديدة لسوريا

الضريبة: صرف الرديات وفق الاقدمية في تقديم الاقرارات

الكوفحي يوضح بشأن تكسير شواهد القبور في إربد

وزارة العمل تعلن عن توفر 2621 شاغراً في 66 شركة من مختلف القطاعات

الخصاونة: الشراكة الصناعية مع الدول العربية من شأنها تعظيم الاقتصادات وتوفير فرص العمل

وزيرة دفاع إسبانيا تعلق على احتمال اندلاع حرب نووية

الخصاونة: الاستقرار النقدي في الأردن بأفضل أحواله

هزة أرضية جديدة في العراق

هل يجوز تأجير الأرض للزراعة؟.. الإفتاء تجيب

وظائف للمهندسين الأردنيين في ألمانيا

الأحد، 26-02-2023 03:26 م

برشلونة يحدد موعد الرد على اتهامات الرشوة

220232614213839211435


الوكيل الإخباري - حدد مسؤولو برشلونة موعد الرد على التسريبات التي تظهر في الصحافة الإسبانية بشأن تورط النادي الكتالوني في علاقات سرية مع الحكام.


ويواجه برشلونة اتهامات بدفع أموال إلى شركة مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام، لسنوات عديدة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم 7 مارس/آذار، من أجل الرد على الاتهامات الخاصة برشوة الحكام.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة ترفض الرد على الاتهامات قبل خوض الكلاسيكو ضد ريال مدريد، الخميس المقبل، حتى لا يؤثر هذا الأمر على اللاعبين.


وأوضحت أن برشلونة يواصل التحقيق الداخلي للوصول إلى جوهر الأمر ومعرفة طبيعة العلاقة التي ربطت النادي بنيجريرا، وإذا كانت المدفوعات قد تم الكشف عنها تعتبر فسادا رياضيًا.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202326144945408796432

ميسي ورونالدو في الصدارة.. أرقام تاريخية صنعت مجد كلاسيكو الأرض

2202326145224922002232

الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد حبس مرتضى منصور

2202326135057994971129

للجولة الثالثة.. رونالدو يتقدم التشكيل المثالي بالدوري السعودي

220232695259573154521

بيان حاسم من وزارة الرياضة المصرية بشأن عضوية مرتضى منصور

2202326104827523427762

مبابي سعيد باحتمالية رحيل ميسي ونيمار

2202326115245936073220

أول تعليق من ريال مدريد على فضيحة برشلونة مع الحكام

أخبار متعلقة
220238155542471404864

أمرابط يتصدر 3 صفقات مرتقبة لبرشلونة

2202371235880513836

هدية الريال تبشر برشلونة بلقب الدوري الإسباني

220232145418720863667

عرض سعودي يهدد استمرار بوسكيتس مع برشلونة

220231104827212205714

كواليس فشل انتقال أمرابط لبرشلونة

220231104015707416500

برشلونة يتأهب للإعلان عن صفقة جديدة

120233011936378076004

مفاوضات شاقة تنتظر برشلونة لحسم صفقة برتغالية