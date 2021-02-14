برشلونة يرصد صفقة غير متوقعة

الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع أحد لاعبي نادي إشبيلية الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة .



وذكر موقع ” الموندو ديبورتيفو ” أن النادي الكتالوني يستهدف التعاقد مع الجناح الشاب بريان جيل، جناح فريق إشبيلية الشاب والذي يتواجد في صفوف إيبار في الموسم الجاري على سبيل الإعارة.





وأشارت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ 19 يمتلك مهاره فنية كبيرة جعلت الكثيرين يطلقون عليه لقب نيمار جونيور الجديد .



ويخشي برشلونة من ضياع الصفقة في السنوات المقبلة خاصه وان اللاعب الشاب لم يُوقع على أي عقد احترافي حتي هذه اللحظة ويمتلك شرط جزائي بقيمة 35 مليون يورو .



يذكر أن برايان ينتهي تعاقده في كلاعب ناشئ في صيف عام 2023، وهو ما يفتح المجال بعد تلك الفترة لتوقيع عقد احترافي تقدر قيمه الشرط الجزائي خلاله بحوالي 150 مليون يورو .



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المصدر : ملاعب



