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الأربعاء، 01-03-2023 04:17 م

بعد سخريته من تتويج ميسي بجائزة الأفضل.. بنزيما يرد بالأرقام - صورة

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الوكيل الإخباري - ما زالت ردود كريم بنزيما، نجم ريال مدريد بين السطور على تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة "ذا بيست" أفضل لاعب في العالم 2022، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مستمرة.ا بنشر صورة من أحد الحسابات الداعمة له عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام" مستعرضا فيها أرقامه البارزة والبطولات التي توج بها خلال عام 2022، وهو الأمر الذي اعتبره المتابعون رسالة غير مباشرة لـ"فيفا" بأحقية النجم الفرنسي بالجائزة.

وكان بنزيما نشر قبلها "ستوري" ساخرة على حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" تتضمن فيديو ساخر لشخص يقول: "أنتم كاذبون"، وعلق: "تصبحون على خير!".

وتفوق ليونيل ميسي بطل مونديال "قطر 2022"، على كل من الثنائي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الذي حل ثالثا، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وقدم المهاجم الفرنسي أفضل أداء له في الموسم الماضي ، حيث لعب 46 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 44 هدفا وصنع 15 لزملائه.

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وتوج بنزيما بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية" المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة للعام الماضي.


وعلى مستوى الألقاب، حقق بنزيما، البالغ 35 عاما، الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع ريال مدريد، إلى جانب كأس أمم أوروبا مع منتخب فرنسا، ما يعني تتويجه بـ5 ألقاب جماعية.

 


 

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