الأربعاء 23-08-2023
الوكيل الاخباري

فلسطين النيابية: الاحتلال يستهدف الأردن والوصاية الهاشمية

تحويلات مرورية على أوتوستراد عمان - الزرقاء

رئيس الوزراء : لا ضير من إعادة مشروع هذا القانون

بعد فرض رسوم بنسبة 40% .. هذه الدول العربية الأكثر استيراداً للبصل الهندي

حريق يتسبب بسحابة سوداء بالعقبة .. والامن يكشف التفاصيل - صورة

ما هي دلالات ظهور نجم سهيل؟ فلكي يبيّن

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره الأمريكي

الامن العام : وفاة 4 اشخاص اثر سقوطهم داخل بركة محطة تنقية

انتهاء العطلة القضائية الخميس 31 آب والمحاكم تباشر أعمالها الأحد 3 أيلول المقبل

هل يعاقب الاردنيون على منشوراتهم القديمة بعد تطبيق قانون الجرائم الالكترونية ؟

الأربعاء، 23-08-2023 02:50 م

بعد شرائه من الأهلي السعودي.. عمر السومة يفشل في أول اختبار حقيقي مع العربي القطري

8202323111740845485489 (1)


الوكيل الإخباري -  أخفق العربي القطري بقيادة مهاجمه السوري عمر السومة في خطف بطاقة التأهل لنهائيات النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، بالخسارة أمام أجمك الأوزبكي 1-0 في دور الإقصائيات.

وبينما كان يعول جمهور الفريق القطري الكثير على المهاجم السوري، فشل العقيد في أول اختبار حقيقي بعد قيام النادي بشرائه نهائيا من الأهلي السعودي، وبذلك يرافق العربي مواطنه الوكرة إلى خارج المسابقة. 

وتأتي هذه الخسارة عقب أيام من افتتاح العربي مشواره في الموسم الجديد من دوري نجوم قطر، بالتعادل أمام الشمال بهدف لكل منهما.

وحظي النادي القطري بخدمات السوري بعدما قضى في صفوفه الموسم الماضي معارا من نظيره السعودي، ومع رغبة الأخير في الاستغناء عنه نهائيا في الصيف الجاري، بادر العربي بشرائه نهائيا.

يذكر أن السومة شارك مع العربي الموسم الماضي في 27 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 27 هدفا وصنع ستة آخرين، وحصد كأس أمير قطر لأول مرة منذ 1993، وحصل على المركز الثاني في دوري نجوم قطر وهي أفضل نتيجة له منذ 2001.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820232314729952073606

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

8202323115733901777351

نجم برشلونة يمهد الطريق لتحقيق رغبة مدرب الهلال

820232310564467623900

ساعات تفصل برشلونة عن ضم كانسيلو

820232310417572899824

المصري عمرو وردة يتقدم بطلب مفاجئ للرجاء المغربي بعد أيام من انضمامه إليه

8202323103327344158055

وفاة الملاكم الألماني رينيه فيلر

820232310149336167804

قرار مثير من مدرب باريس سان جيرمان بشأن مبابي

أخبار متعلقة
820237123419307917509

حوامدة يعلن موقفه من مشاركة الوحدات في ملحق أبطال آسيا

7202330103218808321815

برشلونة يهزم ريال مدريد بثلاثية في ودية مثيرة (فيديو)

720233010257300864661 (1)

النصر بطلاً لكأس السوبر لكرة الطائرة للسيدات

7202329155826593147022

برشلونة يسابق الزمن لبيع لاعبه

7202329163620531148677

بايرن ميونخ يوضح موقف ماني في بيان رسمي

7202329132936204429773

برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل الكلاسيكو