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الثلاثاء، 06-06-2023 02:28 م

بنزيما يظهر رفقة رئيس نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

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الوكيل الإخباري - كشف لقطات مصورة اجتماعا جرى بين الفرنسي كريم بنزيما مع وفد نادي الاتحاد السعودي الممثل في رئيسه أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي في أحد المطاعم بإسبانيا.

ونشر الفيديو على حساب البرنامج الإسباني الشهير "التشيرينغيتو" على "تويتر"، مساء الاثنين، وظهر فيه الحائلي رئيس النادي السعودي وهو يرحل مبتسما من المطعم قبل أن يخرج نائبه الكعكي سريعا، ثم تبعهما بنزيما إلى سيارته الخاصة، قبل أن يتوقف قليلا لالتقاط الصور مع بعض المشجعين.

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