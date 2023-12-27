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الأربعاء، 27-12-2023 03:50 م

بواتينج يعلن موقفه من العودة لمنتخب ألمانيا

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الوكيل الإخباري - شدد جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ الأسبق، على رغبته في استكمال مسيرته بداية من عام 2024، وذلك بعد 6 أشهر من ابتعاده عن الملاعب منذ رحيله عن ليون الفرنسي.

وكان المدافع الألماني على وشك العودة إلى بايرن ميونخ مؤخرا، لكن النادي تراجع عن خطوة ضمه بعد الانتقادات التي تعرض لها.

وخلال تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي"، قال بواتينج: "الأمر واضح بالنسبة لي، رحلتي الكروية لم تنته بعد، لكن لا يمكنني حاليا تحديد وجهتي المقبلة، إلا أنني جاهز للمزيد".

وأشار الدولي الألماني السابق إلى اقترابه من تحديد وجهته في يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك بعد تلقيه عروضًا من أوروبا، آسيا وأمريكا.

وبسؤاله عن مدى رغبته في تمثيل منتخب ألمانيا مجددا، أجاب: "لقد كانت رحلة حالمة بالنسبة لي، لكنها أصبحت من الماضي، وتركيزي حاليا منصب على وجهتي المقبلة".

وأتم: "بطولة اليورو ليست هدفا بالنسبة لي، وعليك أن تدرك متى ينتهي دورك، لكني سأبقى داعما للمنتخب الألماني باستمرار".

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