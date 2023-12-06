رسميا.. بايرن ميونخ يعلن أولى صفقات الموسم المقبل

الوكيل الإخباري - أبرم بايرن ميونخ أولى صفقاته لموسم 2024-2025، اليوم الأربعاء، بتعاقده مع إحدى مواهب الدوري الإسباني.



وأعلن النادي الألماني في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، ضم بريان زاراجوزا جناح غرناطة، بداية من الموسم المقبل.



وأوضح أنه توصل لاتفاق مع غرناطة بشأن التعاقد مع صاحب ال22 عاما حتى 30 يونيو/ حزيران 2029.



وكانت تقارير صحفية أفادت بأن الصفقة كلفت بايرن 13 مليون يورو فقط، مع تضمنها لحوافز إضافية تصل إلى مليوني دولار.



وسيكمل الجناح الدولي الإسباني الموسم الحالي مع الفريق الأندلسي، على أن ينضم للنادي البافاري في صيف 2024.



وخاض زاراجوزا 51 مباراة بقميص غرناطة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3 أخرى.

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