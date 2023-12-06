الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الدفاع المدني في غزة يعمل من دون معدات

الدويري : هكذا سيدخل جيش الاحتلال في عش الدبابير !

3320 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس الثلاثاء في الأردن

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

امانة عمان تحذر مواطنين : ادفعوا قبل نهاية العام لتجنب الغرامات

إطلاق 16 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات

الحكومة الاردنية تصدر بياناً عاجلاً وتُحذر

تخصيص 734 مليون دينار للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في 2024

القسام تقصف بئر السبع

تطورات جديدة حول إصدار عفو عام في الاردن - وثيقة

عاجل

القسام تقصف بئر السبع

الأربعاء، 06-12-2023 04:47 م

رسميا.. بايرن ميونخ يعلن أولى صفقات الموسم المقبل

122023616437376736419


الوكيل الإخباري -  أبرم بايرن ميونخ أولى صفقاته لموسم 2024-2025، اليوم الأربعاء، بتعاقده مع إحدى مواهب الدوري الإسباني.

وأعلن النادي الألماني في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، ضم بريان زاراجوزا جناح غرناطة، بداية من الموسم المقبل.

وأوضح أنه توصل لاتفاق مع غرناطة بشأن التعاقد مع صاحب ال22 عاما حتى 30 يونيو/ حزيران 2029.

وكانت تقارير صحفية أفادت بأن الصفقة كلفت بايرن 13 مليون يورو فقط، مع تضمنها لحوافز إضافية تصل إلى مليوني دولار.

وسيكمل الجناح الدولي الإسباني الموسم الحالي مع الفريق الأندلسي، على أن ينضم للنادي البافاري في صيف 2024.

وخاض زاراجوزا 51 مباراة بقميص غرناطة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3 أخرى.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
122023616175825762853 (1)

عقوبة ضد برشلونة بسبب واقعة التجسس

12202361657794933241

تجاهل بنزيما.. كريستيانو في تشكيل أحلام نجم اتحاد جدة

1220236154835874425183

الأمن يقبض على شخص بعد إساءته لمشجعي ناد سعودي

1220236145610369717745

أول تعليق من شتيجن بعد الاختيار المزعج

1220236144011803965628

مبابي يورط إنريكي في سؤال شائك

1220236142132148683795

برشلونة يحسم قراره بشأن بديل تير شتيجن

أخبار متعلقة
1220236102713471212362

جلاد برشلونة يقترب من بايرن ميونخ

1120232692040469548456

هامان يدعم أديمي: الأمر لا يستحق الدراما!

1120231692117173590301 (1)

مهاجم بايرن ميونخ: ألعب دور الجوكر النبيل

1120231585817102020423

بايرن ميونخ يضم المراهق الأسترالي إيرانكوندا

1120239142936808341282

أبرزها الكلاسيكو.. 5 أسباب وراء كبوة ليفاندوفسكي

11202391216770892991

هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على جالاتا سراي