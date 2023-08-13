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الأحد، 13-08-2023 03:18 م

بونو يرد على موقف ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - رد المغربي ياسين بونو، حارس إشبيلية، على موقف ريال مدريد من التعاقد معه هذا الصيف.

وظهر اسم الحارس المغربي في خيارات ريال مدريد لتعويض تيبو كورتوا (المصاب بقطع في الرباط الصليبي)، ثم ابتعد لحساب كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن بونو رد على قرار ريال مدريد (تفضيل كيبا)، بتحويل أنظاره إلى عرض بايرن ميونخ على الفور.

وكان بونو يضع ريال مدريد كخيار أول، لكن الحارس المغربي لا يقلل أيضا من أهمية التوقيع مع البافاري الذي يعد أقوى فريق في ألمانيا، وسيوفر له القفزة التي يبحث عنها في مسيرته.

وأشارت إلى أن بايرن ميونخ قدم عرضا يبلغ 15 مليون يورو لضم بونو، لكن إشبيلية يشترط أن يتجاوز الرقم 20 مليونا كي يوافق على رحيل الحارس المغربي.

وأوضحت أن ريال مدريد رفض دفع ما يزيد على 20 مليون يورو لضم حارس سيغيب مدة تتراوح بين شهر و45 يوما في منتصف الموسم، بسبب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

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