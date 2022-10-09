بيان هام من الفيصلي قبل مواجهة الوحدات

الوكيل الإخباري - تابعنا بقلق كبير الاحداث المؤسفة التي أعقبت مباراة فريقنا مع نادي الرمثا ضمن دوري المحترفين عبر ستاد الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة.

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وتؤكد الهيئة الادارية المؤقتة للنادي الفيصلي، أن سلامة المواطن الاردني تفوق كل حسابات الفوز والخسارة والالقاب كافة، وحيث تعرض مجموعة من جماهيرنا الوفية الى إصابات مختلفة اثناء مغادرتهم الملعب، الى جانب وقوع الكثير من الاضرار المادية في مركباتهم جراء ممارسة مجموعة من الخارجين عن نص الاخلاق بقذف الحجارة من أسطح المنازل والازقة، الامر الذي سبب الكثير من الاصابات وهدد سلامة الجماهير بشكل واضح وبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات وصور عديدة.





واستنادا الى ما سبق، فأننا نؤكد أن الملعب الذي يقع وسط منطقة سكنية مزدحمة يفتقر الى عناصر الامن والسلامة، رغم كل الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية ودورها المقدر في ذلك، لكن الطبيعة الجغرافية للمنطقة تجعل من مهمة توفير السلامة للجماهير "المواطنين" غاية في الصعوبة، وعليه فأننا نطالب الاتحاد الاردني لكرة القدم العمل على تدارك حدوث ما لا يحمد عقباه، خصوصا وأن الملعب سيحتضن مبارة فريقنا ونظيره الوحدات الجمعة المقبل.



وفق ما سبق، فأن الهيئة الادارية المؤقتة ستخاطب الجهات الرسمية والمعنية لوضعها في صورة الاحداث المؤسفة التي جرت عقب انتهاء مباراتنا مع نادي الرمثا، والطلب رسميا بضرورة نقل مباريات فريقنا من الملعب واتخاذ التدابير اللازمة، انطلاقا من الحرص الاكيد على سلامة الجماهير ومنظومة اللعبة كافة، ذلك أن سلامة المواطن الاردني تفوق كل الاعتبارات الاخرى.

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