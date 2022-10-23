ترتيب الحذاء الذهبي: هالاند يقترب بقوة من الصدارة

الوكيل الإخباري - واصل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تألقه وسجل هدفين جديدين ليعزز تفوقه على هدافي الدوريات الخمسة الكبرى في سباق جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في دوريات أوروبا.



ويتصدر الترتيب العام للحذاء الذهبي النرويجي أماهل بيليغرينو، مهاجم فريق بودو غليمت برصيد 34،5 نقطة من 23 هدفا، وخلفه يأتي إيرلينغ هالاند، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة من 17 هدفا، وفي المركز الثالث الأوزبكي بوبور عبد كوليكوف، مهاجم فريق إينيريغيك مينسك، متصدر هدافي دوري روسيا البيضاء، برصيد 23 نقطة من 23 هدفا.



بينما يحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، متصدر هدافي الدوري الإسباني، المركز الرابع برصيد 22 نقطة من 11 هدفا.



ولم يتبق في الدوري النرويجي الممتاز سوى 4 جولات، فيما يتبقى في دوري روسيا البيضاء 3 جولات فقط على النهاية.



ويحتل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، متصدر هدافي الدوري الفرنسي، المركز التاسع برصيد 20 نقطة من 10 أهداف.



هالاند أصبح أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، بين لاعبي الدوريات الأوروبية الممتازة.



ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 34 نقطة - 17 هدفا.

2- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 22 نقطة - 11 هدفا.

3- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 20 نقطة - 10 أهداف.

4- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، والإنجليزي هاري كين (توتنهام)، والكندي جوناتان ديفيد (ليل): 18 نقطة - 9 أهداف.

5- الفرنسي ماركوس تورام (بروسيا مونشنغلادباخ)، والفرنسي كريستوف نكونو (لايبزيغ)، والألماني نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن): 16 نقطة - 8 أهداف.

طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:

1- بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

2- بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

3- باقي الدوريات ما تحت المرتبة 22: عدد الأهداف يساوي عدد النقاط.

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