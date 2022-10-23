الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم نابلس

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل دور الناطقين الاعلاميين

الأحد، 23-10-2022 03:46 م

ترتيب الحذاء الذهبي: هالاند يقترب بقوة من الصدارة

1020222392147199561319 (1)


الوكيل الإخباري - واصل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تألقه وسجل هدفين جديدين ليعزز تفوقه على هدافي الدوريات الخمسة الكبرى في سباق جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في دوريات أوروبا.

ويتصدر الترتيب العام للحذاء الذهبي النرويجي أماهل بيليغرينو، مهاجم فريق بودو غليمت برصيد 34،5 نقطة من 23 هدفا، وخلفه يأتي إيرلينغ هالاند، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة من 17 هدفا، وفي المركز الثالث الأوزبكي بوبور عبد كوليكوف، مهاجم فريق إينيريغيك مينسك، متصدر هدافي دوري روسيا البيضاء، برصيد 23 نقطة من 23 هدفا.

بينما يحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، متصدر هدافي الدوري الإسباني، المركز الرابع برصيد 22 نقطة من 11 هدفا.

ولم يتبق في الدوري النرويجي الممتاز سوى 4 جولات، فيما يتبقى في دوري روسيا البيضاء 3 جولات فقط على النهاية.

ويحتل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، متصدر هدافي الدوري الفرنسي، المركز التاسع برصيد 20 نقطة من 10 أهداف.

هالاند أصبح أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، بين لاعبي الدوريات الأوروبية الممتازة.

ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:
1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 34 نقطة - 17 هدفا.
2- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 22 نقطة - 11 هدفا.
3- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 20 نقطة - 10 أهداف.
4- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، والإنجليزي هاري كين (توتنهام)، والكندي جوناتان ديفيد (ليل): 18 نقطة - 9 أهداف.
5- الفرنسي ماركوس تورام (بروسيا مونشنغلادباخ)، والفرنسي كريستوف نكونو (لايبزيغ)، والألماني نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن): 16 نقطة - 8 أهداف.
طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:
1- بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.
2- بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.
3- باقي الدوريات ما تحت المرتبة 22: عدد الأهداف يساوي عدد النقاط.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020222416153269874159

إدارة الوحدات تفك عقوبة إبراهيم صبرة

1020222415550163455729

اتحاد الإعلام الرياضي ينعى رأفت سارة

10202224104410739048189 (1)

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

1020222411251863798375

اجتماع حاسم بين رونالدو وتين هاج

1020222494520948811662 (1)

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1020222315179790969521

صلاح وبنزيما مفاجأة آل الشيخ في موسم الرياض (فيديو)

أخبار متعلقة
1020221793218841770634

صلاح يدخل تاريخ البريميرليج.. ويتخطى جيرارد

10202217104428795393315

نيمار يعود إلى برشلونة للمثول أمام القضاء

1020221710208528321165

مبابي يكشف حقيقة طلبه الرحيل في يناير

1020221513365736866491

مانشستر سيتي يربط نجمه فودين بعقد طويل الأمد

1020221092257507124996

مبابي يحرج مدرب باريس بتعليق مثير

1020223155658468073629 (1)

غوارديولا يكشف الفارق بين تدريبه ميسي وهالاند