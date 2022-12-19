تركي آل الشيخ يعلن اسم الفائز بـ100 ألف دولار ويسخر من فوز الأرجنتين

الوكيل الإخباري - أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مساء الأحد، الفائز بـ100 ألف دولار، والذي توقع فوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم في قطر2022.



وكان آل الشيخ، أعلن في السابع من ديسمبر الجاري، عن مسابقة جديدة عبر صفحته بتويتر، وأشعل من خلالها حماس مشجعي المونديال على السوشيال ميديا.



وتعهد آل الشيخ بمنح من يتوقع الفائز ببطولة كأس العالم في قطر بشكل صحيح، جائزة مالية قدرها 100 دولار.



وفاز بجائزة آل الشيخ "محمد بن عبدالرحمن القاضي"، حيث توقع فوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم، وتقديم ليونيل ميسي وأحدة من أروع مباريته في التاريخ.







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وعلق المستشار آل الشيخ على فوز الأرجنتين باللقب العالمي، بطريقة ساخرة حيث نشر من خلال حسابه على "تويتر" صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع أحد لاعبي المنتخب السعودي، في اللقاء الذي جمع المنتخبين وانتهى بفوز السعودية على الأرجنتين في دور المجموعات، وأرفق مع الصورة التعليق التالي: "عزيزي ميسي ترا يوم قسينا عليكم كان لمصلحتكم".

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني تمكن من الفوز ببطولة كأس العالم 2022 والتي أقيمت في قطر، بعد تعادله مع فرنسا بثلاثة أهداف لكل فريق، ثم احتكم الفريقان لضربات الترجيح من نقطة الجزاء، وانتهى اللقاء بفوز الأرجنتين بعد نجاحها في إحراز 4 ركلات مقابل ركلتين لفرنسا.

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