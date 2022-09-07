الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

معركة قانون حقوق الطفل الحقيقية

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

صور.. طالب يتعرض لضرب مبرح من معلم بالرصيفة

الأربعاء، 07-09-2022 02:12 م

تشيلسي يقرر إقالة مدربه الألماني توماس توخيل

920227122150942396298


الوكيل الإخباري - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي إقالة توماس توخيل، المدير الفني للبلوز من منصبه، وذلك بسبب توالي النتائج السلبية للفريق في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي هذا القرار، بعد الهزيمة التي مني بها الفريق اللندني، في مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، أمام فريق دينامو زغرب الكرواتي "0-1".

وجاء في بيان تشيلسي: "نيابة عن الجميع في نادي تشيلسي، يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس ومساعديه على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي".

اضافة اعلان

 

وتابع: "سيحظى توماس بمكانة كبيرة في تاريخ تشيلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920227125815756253173

لايبزيج يفسخ تعاقد تيديسكو

92022710322175227652

مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة

920227102725971856799

الرمثا والحسين إربد في ديربي مثير بالدوري غدا الخميس

920227104735483189520

لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.. ظهور تقنية التسلل شبه الآلي (فيديو)

920226162833695955041

الاتحاد يفرض عقوبات على الفيصلي - تفاصيل

92022613614105925170

الكشف عن بنود مثيرة في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة

أخبار متعلقة
92022710322175227652

مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة

920227104735483189520

لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.. ظهور تقنية التسلل شبه الآلي (فيديو)