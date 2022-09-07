تشيلسي يقرر إقالة مدربه الألماني توماس توخيل

الوكيل الإخباري - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي إقالة توماس توخيل، المدير الفني للبلوز من منصبه، وذلك بسبب توالي النتائج السلبية للفريق في دوري أبطال أوروبا.



ويأتي هذا القرار، بعد الهزيمة التي مني بها الفريق اللندني، في مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، أمام فريق دينامو زغرب الكرواتي "0-1".



وجاء في بيان تشيلسي: "نيابة عن الجميع في نادي تشيلسي، يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس ومساعديه على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي".

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وتابع: "سيحظى توماس بمكانة كبيرة في تاريخ تشيلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".





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