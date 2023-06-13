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الثلاثاء، 13-06-2023 03:37 م

تطورات مفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع كانتي

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الوكيل الإخباري -  كشفت تقارير إعلامية عن تطورات مفاوضات نادي الاتحاد السعودي، مع الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي

وأضاف عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "نادي الاتحاد يثق في إتمام صفقة كانتي خلال الـ24 ساعة المقبلة".

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وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي بين الطرفين، وتم تنفيذ الجزء الأول من الفحوصات الطبية بنجاح، ولكن لا يزال النادي ينتظر توقيع اللاعب والوكلاء".


واختتم: "من المقرر إبرام الصفقة خلال الجولة الأخيرة من المحادثات اليوم".

يُذكر أن نغولو كانتي قد انضم إلى تشيلسي، في 2016، قادمًا من ليستر سيتي.

ولعب كانتي مع تشيلسي 269 مباراة سجل فيها 13 هدفًا، وصنع 16، من 2016 وحتى الآن.

فاز كانتي مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الأوروبي.

وخاض كانتي 9 مباريات فقط مع تشيلسي هذا الموسم، إذ غاب بسبب الإصابات، بواقع 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

 

 

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