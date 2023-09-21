تعرف على عقوبة أندية المحترفين في حال تغيبها عن الجولة السادسة

الوكيل الإخباري - تعتزم أندية المحترفين عدم المشاركة بالجولة السادسة من عمر الدوري التي تنطلق اليوم الخميس وذلك بعد عدم تجاوب الاتحاد الأردني لكرة القدم مع مطالبها بالدعم المادي، وتأكيد الأخير على تطبيق عقوباته حال تعليق المشاركة والتغيب عن الجولة السادسة.



ونصت المادة 41 من اللائحة التأديبية للموسم 2023-2024 التي اطلع عليها "ملاعب"، على أنه في حال أعلن النادي الانسحاب قبل أو أثناء البطولة الملزم الاشتراك بها أو تغيب دون عذر مقبول يوافق عليه الاتحاد عن أي مباراة من مباريات بطولات الاتحاد الرسمية أو انسحب الفريق من الملعب ولم يعد لإكمال المباراة على الرغم من انتهاء المدة القانونية المقررة من قبل الحكم -مع مراعاة صلاحية اللجنة إذا اقتضى الأمر اعتبار النادي المنسحب أو المتغيب خاسرا للمباراة بنتيجة (3-0) ما لم تكن النتيجة الفعلية أكبر من ذلك- توقع بحق النادي العقوبات التالية:



- إذا كان الانسحاب أو التغيب في بطولة دوري المحترفين يستبعد النادي من المسابقة وتشطب كافة نتائجه في البطولة.



- يغرم النادي بـ100 ألف دينار ويهبط إلى الدرجة الأولى، بالإضافة إلى حجب إيرادات المشاركة المتبقية له عن مشاركته في البطولة التي انسحب منها.



وكانت أعلنت أندية المحترفين في الاجتماع الأخير الذي عُقد بمقر نادي الوحدات مؤخرا بتقديم دعم مادي بقيمة 200 ألف دينار للعودة إلى المشاركة بالمسابقات المحلية واستئناف المسابقة، وأمهلت اتحاد الكرة مدة 10 أيام للرد على مطالبها أو تعليق مشاركتها بالجولة السادسة.



وتعاني الأندية من ارتفاع النفقات جراء ارتفاع عقود اللاعبين وقلة المداخيل الثابتة، بالإضافة لعدم وجود راعٍ للدوري.

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