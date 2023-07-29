توتنهام يخطط لصفقة من برشلونة

الوكيل الإخباري - يخطط نادي توتنهام لتعزيز صفوفه بصفقة من نظيره برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وبحسب صحيفة "التايمز"، فإن توتنهام ينتظر بيع هدافه هاري كين، للحصول على الأموال، من أجل ضم فرانك كيسي لاعب برشلونة.



وتشير التقارير إلى أن برشلونة يشترط الحصول على 15 مليون يورو، للموافقة على بيع فرانك كيسي هذا الصيف.



وتابعت الصحيفة "توتنهام سيقرر الأسبوع المقبل، ما إذا كان سيقرر شراء كيسي أم لا، رغم أن الفريق اللندني جاد في اهتمامه باللاعب".



ويسعى برشلونة للتخلص من لاعبه الإيفواري هذا الصيف، بعد خروجه من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز.



ورغم اهتمام إنتر ميلان ويوفنتوس بضم فرانك كيسي، لكن اللاعب لا يريد العودة للدوري الإيطالي مرة أخرى.

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