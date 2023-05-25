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الخميس، 25-05-2023 12:59 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن لاعب المصارعة المختفي

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الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام، أنه ‏بناء على توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فإن الأكاديمية الوطنية للتدريب تدعو المصارع المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة تدريبية.

وقال الإعلامي حسام الدين حسين، خلال برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن هذا خبر مفرح فيما يخص قضية اللاعب المصري أحمد بغدودة وما أثير حول هذه القضية أثناء وجوده في تونس لمشاركته في بطولة إفريقيا والفوز بالميدالية الفضية ثم اختفى وترددت الأقاويل أنه ذهب إلى فرنسا وهرب من المعسكر.

وأعلن الاتحاد المصري للمصارعة، قبل أيام اختفاء لاعبه بغدودة، أثناء المشاركة في بطولة إفريقيا المقامة في تونس خلال الفترة من 15 حتى 21 مايو الجاري.

وحصل المصارع المصري الشاب على المركز الثاني في وزن 63 كغم، في إطار الاستعدادات لخوض دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتردد أن اللاعب اتخذ قرار الهروب بسبب خصم 14 ألف جنيه في صورة ضرائب من مكافأة اللاعب المقدرة بـ16 ألفا.

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