الأحد 19-02-2023
الوكيل الاخباري

اصابة عدد من الأشخاص بالتسمم في البادية الشمالية

موسكو تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق

الصفدي يلتقي وفدا من البرلمان الألماني خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

فتح باب التسجيل لامتحان الثانوية الدورة الصيفية / 2023 بداية الشهر القادم

بيانات الدخل والإنفاق الامريكية تقلق الأسواق قبيل قرار الفيدرالي

انضمام منشآت صحية جديدة لخدمة توصيل الأدوية الشهرية

مهيدات: تسعير مستلزمات كهرباء ومنظمات القلب لتخفيض العبء المالي على المرضى

هذا راتب الرجل الذي يحرك كل أسواق العالم بكلمة

سوريا تصدر بيانا عقب الغارات الإسرائيلية

لجنة العمل النيابية تُلغي مُقترح يخفض اشتراكات الضمان للشباب

الأحد، 19-02-2023 03:32 م

جدول مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

2202319103457112625588 (1)


الوكيل الإخباري -  تتجه الأنظار إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2022 عند عودتها إلى الحياة مجددًا بعد أكثر من 8 أشهر عن توقفها في ظل ازدحام جدول المباريات والأزمات الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا.

ولُعبت المسابقة بالنسبة لدول شرق القارة في أغسطس/ آب الماضي، وأسفرت عن تأهل أوراوا ريدز الياباني إلى النهائي، والآن الاتجاه سيكون لفرق الغرب، التي لم تلعب في المسابقة منذ أبريل الماضي.

وتقام مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب بنظام الدورة المجمعة من مباراة واحدة في الأراضي القطرية، لصعوبة إقامتها بنظام الذهاب والإياب القديم في الفترة الراهنة.

وضم دور المجموعات في دوري الأبطال 5 مجموعات عن الغرب، تأهل عنها أصحاب الصدارة، بجانب أفضل 3 فرق احتلت المركز الثاني.

العديد من الأندية العربية موجودة في دور الـ16، وجميعها يحلم باللقب الغالي، لكن المنافسة على أشدها في ظل وجود بطل النسخة الأخيرة، الهلال السعودي.

جدول مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022
سينطلق دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022 اليوم الأحد 19 فبراير/ شباط 2023، بمواجهة الدحيل والريان على ملعب الجنوب.

وفي نفس اليوم يلتقي الشباب السعودي مع ناساف كارشي الأوزبكي على ملعب الثمامة.

وفي اليوم التالي، يلتقي الفيصلي السعودي، الناشط حاليًا في دوري يلو (الدرجة الثانية) السعودي، مع فولاد خوزستان الإيراني.

أما الختام يأتي بديربي سعودي إماراتي وقمة حامية الوطيس ستجمع بين الهلال، حامل اللقب، مع شباب الأهلي دبي.

بمجرد اكتمال عقد المتأهلين، سيتم إجراء قرعة للوقوف على مباريات الدور ربع النهائي.

مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022
الدحيل × الريان - الأحد - الساعة 6:00
الشباب × ناساف كارشي - الأحد - الساعة 9:00
الفيصلي × فولاد خوزستان - الإثنين الساعة 6:00
الهلال × شباب الأهلي دبي - الإثنين الساعة 9:00

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2022؟
هناك العديد من الخيارات لمتابعة مباريات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2022 في ظل تواجد العديد من القنوات التي ستنقل الحدث.

ستأتي المباريات عبر قناة أبوظبي الرياضية المخصصة للبطولة الآسيوية، وكذلك بي إن سبورتس، بجانب قناتي الكأس القطرية و SSC السعودية.

متى موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2022؟
حُدد يوم السبت الموافق 6 مايو/ أيار 2023 ليكون موعدًا لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

الطرف الأول من الشرق هو أوراوا ريدز الياباني، أما الطرف الثاني سيتم تحديده قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202319135356990493893

توتنهام يستضيف وست هام بالدوري الإنجليزي

220231994433376284095 (1)

الكشف عن تفاصيل شكوى إيقاف رئيس الهلال

2202319112229564679033

200 مليون يورو تحول بين ميسي وبرشلونة

220231993338321923113

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

220231991616528674584

تقدم بعرض خيالي.. من هو الشيخ القطري الذي يرغب بشراء نادي الشياطين الحمر؟

2202318163816197797620

خطوة مفاجئة تعيد مارسيلو لطاولة النصر السعودي

أخبار متعلقة
120232285253874726336 (1)

آل الشيخ يفاجئ اللاعب أشرف حكيمي

12023228468117733824

قبيل ظهور رونالدو.. أرقام نادي النصر في الدوري السعودي

12023229844993941409

نيمار يثير مخاوف سان جيرمان قبل موقعة بايرن ميونخ

1202322104332199508398

غيابات بالجملة داخل النصر في أول ظهور رسمي لكريستيانو

1202322103214208468057

زياش على طاولة عملاق جديد في إيطاليا

120232293623166317973

أرسنال يستضيف مانشستر يونايتد في قمة نارية بالدوري الإنجليزي الليلة