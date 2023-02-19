جدول مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تتجه الأنظار إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2022 عند عودتها إلى الحياة مجددًا بعد أكثر من 8 أشهر عن توقفها في ظل ازدحام جدول المباريات والأزمات الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا.



ولُعبت المسابقة بالنسبة لدول شرق القارة في أغسطس/ آب الماضي، وأسفرت عن تأهل أوراوا ريدز الياباني إلى النهائي، والآن الاتجاه سيكون لفرق الغرب، التي لم تلعب في المسابقة منذ أبريل الماضي.



وتقام مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب بنظام الدورة المجمعة من مباراة واحدة في الأراضي القطرية، لصعوبة إقامتها بنظام الذهاب والإياب القديم في الفترة الراهنة.



وضم دور المجموعات في دوري الأبطال 5 مجموعات عن الغرب، تأهل عنها أصحاب الصدارة، بجانب أفضل 3 فرق احتلت المركز الثاني.



العديد من الأندية العربية موجودة في دور الـ16، وجميعها يحلم باللقب الغالي، لكن المنافسة على أشدها في ظل وجود بطل النسخة الأخيرة، الهلال السعودي.



جدول مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022

سينطلق دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022 اليوم الأحد 19 فبراير/ شباط 2023، بمواجهة الدحيل والريان على ملعب الجنوب.



وفي نفس اليوم يلتقي الشباب السعودي مع ناساف كارشي الأوزبكي على ملعب الثمامة.



وفي اليوم التالي، يلتقي الفيصلي السعودي، الناشط حاليًا في دوري يلو (الدرجة الثانية) السعودي، مع فولاد خوزستان الإيراني.



أما الختام يأتي بديربي سعودي إماراتي وقمة حامية الوطيس ستجمع بين الهلال، حامل اللقب، مع شباب الأهلي دبي.



بمجرد اكتمال عقد المتأهلين، سيتم إجراء قرعة للوقوف على مباريات الدور ربع النهائي.



مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022

الدحيل × الريان - الأحد - الساعة 6:00

الشباب × ناساف كارشي - الأحد - الساعة 9:00

الفيصلي × فولاد خوزستان - الإثنين الساعة 6:00

الهلال × شباب الأهلي دبي - الإثنين الساعة 9:00



ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2022؟

هناك العديد من الخيارات لمتابعة مباريات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2022 في ظل تواجد العديد من القنوات التي ستنقل الحدث.



ستأتي المباريات عبر قناة أبوظبي الرياضية المخصصة للبطولة الآسيوية، وكذلك بي إن سبورتس، بجانب قناتي الكأس القطرية و SSC السعودية.



متى موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2022؟

حُدد يوم السبت الموافق 6 مايو/ أيار 2023 ليكون موعدًا لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2022.



الطرف الأول من الشرق هو أوراوا ريدز الياباني، أما الطرف الثاني سيتم تحديده قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

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