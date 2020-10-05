جماهير برشلونة تتلقى خبراً ساراً من ليون

الوكيل الإخباري _ تحدث البرازيلي “جونينيو بيرنامبوكانو”، المدير الرياضي لنادي “أولمبيك ليون” الفرنسي، عن آخر المستجدات بشأن انتقال مهاجم الفريق “ممفيس ديباي” إلى فريق “برشلونة” الإسباني، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.





وقال “جونينيو”، خلال تصريحاته لراديو “مونت كارلو” الفرنسي: “لا يزال أمام ديباي 12 شهراً متبقية في عقده معنا، وهناك اتفاق بينه وبرشلونة لا نخفي ذلك.. قد يوقع ديباي لبرشلونة غداً، لكن لا يوجد أي شيء مؤكد”.





وجلس “ديباي” على مقاعد البدلاء خلال مواجهة “ليون ومارسيليا” في الدوري الفرنسي، أمس الأحد .



وصرح “رودي جارسيا” المدير الفني لـ”ليون”، عقب المباراة: “لقد اخترت بناء على الجاهزية وأيضًا ما يمكن أن يحدث غدًا لديباي، ولدي ثقة في الأشخاص الذين أعرف أنهم سيكونون هنا غداً، مثل حسام عوار، وأنا سعيد به جداً”.



يذكر أن عقد “ديباي” مع “ليون” ينتهي الصيف المقبل، لذلك سعى النادي الفرنسي لبيعه بمقابل مادي مناسب، خاصةً في ظل اهتمام عدة أندية أخرى بخدماته بخلاف “برشلونة”.

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المصدر : ملاعب

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