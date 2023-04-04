الثلاثاء 04-04-2023
الوكيل الاخباري

بريطانيا: تغريم تيك توك حوالي 12 مليونا لانتهاك حقوق الأطفال

انخفاض أسعار عمرة رمضان براً في الأردن إلى 320 دينار خلال الـ10 الأواسط و370 في الاواخر

وزير الشباب يبحث ومنسقة الأمم المتحدة في الأردن التعاون المشترك

262 حالة طلاق في الاردن خلال اول اسبوع من رمضان

رسميا.. فنلندا عضوا في الناتو

فنلندا تستعد للانضمام إلى حلف الناتو رسميا اليوم الثلاثاء

السعودية تخصص أجود أنواع العود الفاخر لتطييب الحجر الأسود والكعبة- فيديو

الغذاء والدواء: فيروس متلازمة البقع البيضاء في الروبيان لا يشكل قلقاً على سلامة الغذاء

بيسكوف: وضع فنلندا يختلف اختلافا جوهريا عن قضية أوكرانيا

ليتوانيا تحظر شراء الروس لعقارات في البلاد

الثلاثاء، 04-04-2023 02:04 م

جورجينا تعلق بعد أنباء الاعتداء على أطفال رونالدو في السعودية

42023485215108817050


الوكيل الإخباري - ردت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على مزاعم الاعتداء على أبنائها في المدارس السعودية.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تعرض أحد أبناء الدون للضرب في المدرسة ومعاملته بطريقة سيئة، وهو ما نفته جورجينا بشكل قاطع.

وكتبت جورجينا، عبر خاصية "ستوري" على حسابها على "إنستغرام": "بعض التقارير نشرت أخبارا سلبية عن وضع أبنائي في المدرسة، أود أن أنوه أنها أخبار غير صحيحة بالمرة، أطفالنا يدرسون في مدرسة رائعة، ونقدر تماما العمل العظيم الذي يقدم لنا كعائلة وعلى المستوى الشخصي".

وأضافت: "أطفالنا تعرفوا على أصدقاء ودودين، وسعداء للغاية في مدرستهم الجديدة في الرياض، لحسن حظنا دائما ما نحظى بتجارب رائعة في كل بلد وفي كل مدرسة".

اضافة اعلان


واستطاعت جورجينا التكيف مع الحياة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن انتقلت مع رونالدو البالغ 38 عاما، للعيش في الرياض في يناير الماضي، عقب توقيعه عقود تمثيل العالمي لمدة موسمين ونصف، وانضم نجله الأكبر كريستيانو جونيور لأكاديمية النادي نفسه.


يذكر أن لدى رونالدو خمسة أطفال، وهم: كريستيانو جونيور، المولود عام 2010 من أم مجهولة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتوأمان إيفا وماتيو، المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضا، وآلانا مارتينا، التي أنجبتها جورجينا في عام 2017، وطفلة أخرى في 18 أبريل 2022.

 


 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
42023495837357891111

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

4202349484960793869

زيدان يعلن لفريقه العودة للتدريب في الموسم المقبل

42023485846370724467

180 دقيقة تهدد رقبة جالتيه في باريس

420233132223182708396

خطة برشلونة تنجح مع أنسو فاتي

420233133310972332741

مفاجأة بشأن مصير جالتيه مع سان جيرمان

42023313542528308637

مواجهة عربية محتملة في ربع نهائي الكونفيدرالية

أخبار متعلقة
3202315102323811177501

مهمة جديدة تخطف كريستيانو رونالدو بعيدا عن الملاعب

320237135138319688557

3 عمالقة يستهدفون نجم يوفنتوس

320237122615376451820 (1)

بنفيكا يستضيف كلوب بروج لخطف بطاقة ربع نهائي أبطال أوروبا

320237122123589567006

تشيلسي في مهمة صعبة أمام دورتموند بدوري الأبطال

320237121637433800828

موقف باريس يصدم نيمار بعد الإصابة

320237113523774922997

غريزمان ينضم لشخصيات متحف الشمع (صورة)